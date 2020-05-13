Учёный заявил, что скоро появится работающее лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/774e6184-94b5-11ea-81b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что в скором времени появится реально работающий лекарственный препарат от коронавирусной инфекции.

Такой препарат разрабатывают учёные Regeneron Pharmaceuticals. В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19, — процитировали Павла Волчкова «Известия».

Он добавил, что препарат, который разрабатывают учёные Regeneron Pharmaceuticals — это сыворотка. Она содержит антитела, которые вырабатывают иммунитет к коронавирусу.

Павел Волчков также отметил, что санитарные меры в России начнут ослаблять, когда заразившихся станет не более 25–30%.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.