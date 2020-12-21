Учёный сообщил о трёх шагах для защиты организма от инфаркта и инсульта

https://static.news.ru/photo/c4108830-4392-11eb-ac78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человеку необходимо принять три меры, чтобы защитить свой организм от инфаркта, инсульта, диабета и других болезней, вызываемых, в частности, закупоркой сосудов. Об этих трёх шагах для защиты здоровья в разговоре с журналистами сообщил немецкий учёный и доктор Дитрих Гренемейер.

Как рассказал врач, маленькие кровяные бляшки прилипают к воспалённой ткани, на них образуются жировые отложения. В результате описанного процесса закупориваются артерии. Всё это вызывает атеросклероз, который может привести к инсульту или инфаркту.

Для предотвращения указанных последствий, как и других серьёзных проблем с сосудами, человеку необходимо регулярно уделять время занятию спортом. В день на физические нагрузки нужно тратить хотя бы один час. Это — первый шаг, сообщённый доктором.

Кроме того, стоит придерживаться здорового питания и ограничивать себя в употреблении сахара и спиртного. Есть лучше овощи и нежирную пищу.

Третий шаг — избегать стресса, страхов и переживаний, — цитирует Гренемейера портал FOCUS.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников опроверг распространённые мифы о вреде кофе и рассказал о пользе напитка.

По его словам, исследования показали, что кофе является целебным и полезным напитком, предотвращающим рак печени и уменьшающим количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не становится причиной мерцательной аритмии.