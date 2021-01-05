Учёный сообщил о неочевидных признаках сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/e948b36a-50a9-11eb-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

Учёный из Ланкастерского университета, находящегося в Великобритании, Адам Тейлор рассказал о неочевидных признаках, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда.

Как правило, на сердечный приступ указывают боль и давление в груди. Однако есть и другие признаки, говорящие об инфаркте, отметил Тейлор. Например, обеспокоенность должен вызвать похожий на липкую плёнку налёт на зубах. В нём, как пояснил учёный, активно развиваются «плохие» бактерии. Они, в свою очередь, способны попадать в кровоток и вызывать воспаление сосудов, приводя к сердечному приступу.

Также насторожить должен и кислый привкус во рту. Кроме того, опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Это тоже может стать симптомом инфаркта, — цитирует Тейлора Express.

Как ранее передавал NEWS.ru, запор может стать признаком сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы.

Из-за перенапряжения при запоре может повышаться кровяное давление, и это уже грозит риском развития ишемической болезни сердца.