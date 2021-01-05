Учёный сообщил о неочевидных признаках сердечного приступа

Учёный из Ланкастерского университета, находящегося в Великобритании, Адам Тейлор рассказал о неочевидных признаках, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда.
Как правило, на сердечный приступ указывают боль и давление в груди. Однако есть и другие признаки, говорящие об инфаркте, отметил Тейлор. Например, обеспокоенность должен вызвать похожий на липкую плёнку налёт на зубах. В нём, как пояснил учёный, активно развиваются «плохие» бактерии. Они, в свою очередь, способны попадать в кровоток и вызывать воспаление сосудов, приводя к сердечному приступу.
Также насторожить должен и кислый привкус во рту. Кроме того, опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Это тоже может стать симптомом инфаркта, — цитирует Тейлора Express.
Как ранее передавал NEWS.ru, запор может стать признаком сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Гарвардской медицинской школы.
Из-за перенапряжения при запоре может повышаться кровяное давление, и это уже грозит риском развития ишемической болезни сердца.