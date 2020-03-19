https://static.news.ru/photo/df90761c-6a10-11ea-8b3e-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Новый коронавирус не мог быть создан искусственно, он природный. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.

Чтобы возник новый вирус, его прототип должен не просто мутировать (одно-два небольших отличия в геноме), необходим качественный переход... Искусственно это сделать невозможно, — цитирует его РИА Новости.

Малеев добавил, что отличия между ДНК нового вируса и его предшественника должны быть значительными и их должно быть много, чего пока нельзя добиться в лаборатории.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.

Как писал NEWS.ru, российские учёные сфотографировали новый коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом.