Учёный развеял миф о пользе имбиря и лимона в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8196def8-7a13-11ea-99da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк назвал маркетинговым ходом утверждения о том, что имбирь и лимон помогают в борьбе с коронавирусом. По его словам, нет ни одного пищевого продукта, способного защитить от этой заразы.

Профессор, однако, заметил, что имбирь, лимон и чеснок содержат в себе различные биологически активные соединения, которые полезны организму человека.

Но панацеей, средством, которое способно противостоять инфекции, ни один из этих пищевых продуктов, конечно же, не является, — заявил профессор в интервью «Российской газете».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности «чёрных противовирусных» масок. По его словам, рекламируемые в Сети средства с угольными фильтрами не более эффективны, чем обычные медицинские маски.