https://static.news.ru/photo/9afc8b04-5466-11ea-bba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Эпидемия нового коронавируса в России может произойти во время второй вспышки заражения, осенью 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

Респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель, поэтому с большой долей вероятности в первую волну пандемии наша страна не попадёт, если она не начнется в ближайшие недели, — привели слова Александра Лукашева в газете.

Учёный добавил, что, вероятно, в Китае эпидемия коронавируса нового типа вскоре утихнет, но так как вирус продолжит своё распространение по миру, то Россия может попасть во вторую волну. Вторая вспышка нового коронавируса может достигнуть россиян в октябре 2020 года.

Кроме того, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов отметил, что паниковать не стоит. Хоть вирус сам по себе не исчезнет, но во всем мире принимаются серьёзные меры по пресечению распространения инфекции. А к осени 2020 года, вероятно, учёные смогут разработать вакцину и лекарства от вируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцину от нового типа коронавируса в КНР начнут испытывать не раньше конца апреля 2020 года. Лекарственный препарат сейчас готовят к клиническим испытаниям.