Учёный рассказал, как будет развиваться коронавирус

Иммунолог и профессор медицины Арег Тотолян предположил, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, как например-простуда. Об этом сообщает радио Комсомольская Правда.
Академик считает, что коронавирус
Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину, — пояснил Тотолян.
Ранее сообщалось, что в Японии умерли двое человек после введения вакцины. Трагедия случилась на Окинаве, когда спустя короткое время после ввода препарата Moderna скончались люди. Власти страны начали проверку и установили, что в вакцине содержались примеси. Партия препарата была запрещена к применению.