Учёный рассказал, как будет развиваться коронавирус

Иммунолог и профессор медицины Арег Тотолян предположил, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием, как например-простуда. Об этом сообщает радио Комсомольская Правда.

Академик считает, что коронавирус может приобрести менее опасную форму, то есть просто сезонного поветрия только в том случае, если 80% россиян сделают прививку. Он также отметил, что коллективный иммунитет достигается и посредством накопления антител после заболевания. Врач ставит важный акцент на том, чтобы принцип коллективного иммунитета работал, нужно создать условия, при котором во всех регионах России будет одинаковое количество привитых.

Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину, — пояснил Тотолян.

Ранее сообщалось, что в Японии умерли двое человек после введения вакцины. Трагедия случилась на Окинаве, когда спустя короткое время после ввода препарата Moderna скончались люди. Власти страны начали проверку и установили, что в вакцине содержались примеси. Партия препарата была запрещена к применению.