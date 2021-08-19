Учёный рассказал, как беременные переносят вакцинацию от коронавируса

Привившиеся против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» беременные женщины хорошо переносят вакцину, нареканий от них не последовало. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет, — сообщил он.
25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Спутник V» для беременных.
Ранее Гинцбург рассказал,что вакцинация беременных женщин влияет в дальнейшем на зародыш внутри. Специалист отметил, что антитела матери, которые вырабатываются после прививки, передаются и малышу.