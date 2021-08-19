Учёный рассказал, как беременные переносят вакцинацию от коронавируса

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

В России сформирован необходимый запас лекарств против ВИЧ, на этот год все пациенты обеспечены препаратами в полном объёме. Об этом сообщил в беседе с РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

По словам Мазуса, ведомство заключило 66 контрактов на поставку антиретровирусных препаратов, которые замедляют развитие ВИЧ и разрушение иммунитета. Общая сумма заключённых контрактов составила 28,97 млрд рублей. Специалист отметил, что в...