Учёный рассказал, как замедлить старение мозга

Мозг человека может постареть уже к 30-ти годам, при этом ухудшится память, а эффективность работы снизится. Как этого не допустить, рассказал в интервью радио Sputnik психофизиолог Вячеслав Лебедев.

По словам Лебедева, с годами люди начинают хуже запоминать разного рода информацию, им становится сложно работать в режиме многозадачности. Это связано с когнитивными нарушениями по причине старения мозга. Иногда ухудшение памяти и снижение работоспособности проявляется у достаточно молодых людей.

Замедлить нарастающие проблемы можно с помощью здорового образа жизни, считает специалист.

Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них, то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся, то всё остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье, — отметил Лебедев.

Если указанная база не помогает восстановить память, необходимо обратиться к врачу.

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