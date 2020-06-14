Учёный предупредил о риске заразиться коронавирусом в бассейне

https://static.news.ru/photo/f83b5104-ae13-11ea-bd89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В бассейне существует риск заражения коронавирусной инфекцией, но не в воде. Дело в том, что её обрабатывают специальными дезинфецирующими средствами, сообщил в разговоре с журналистами специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.

Учёный отметил, что в такой среде, как вода в бассейне, вирус присутствовать не будет. Однако после выхода человек может коснуться поверхностей, на которых находятся частицы COVID-19. Поэтому, отметил эксперт, нужно использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры.

Также Фролов заявил, что до и после плавания нужно принимать душ.

Если вирус и попадёт на тело, то в душе он смоется. Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию, — приводит слова учёного РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, группа исследователей из Университета Ливерпуля в ходе исследования обнаружила новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией нового типа и заболеваниями поджелудочной железы.