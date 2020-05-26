Учёный пояснила, почему заразиться коронавирусом лучше как можно позже

https://static.news.ru/photo/2e69799a-9fbe-11ea-b9df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова объяснила, почему не стоит ускорять заражение коронавирусной инфекцией.

Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. <...> Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растёт число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются, — процитировали Анчу Баранову в РИА Новости.

Она добавила, что со временем растут новые знания о вирусе и осложнениях после болезни, которую он вызывает. Так, например, если врачи в начале пандемии не знали о влиянии COVID-19 на свёртываемость крови, то теперь успешно применяют вовремя противотромбовую терапию.

Кроме того, биолог иронично заметила, что предпочтёт «подождать с коронавирусом», пока не выпустят вакцину.

Как писал NEWS.ru ранее, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, у каких врачей следует пройти обследование после перенесённой коронавирусной инфекции и какие анализы необходимо сдать в первую очередь.