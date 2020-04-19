Здоровье

Учёный оценил масштаб второй волны пандемии коронавируса

08:41, 19 апреля 2020
Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов прокомментировал масштабы второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Учёный считает, что новая волна вполне допустима, но она, вероятно, будет слабее нынешней, сообщает «Парламентская газета».

Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остаётся только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения, — процитировали Сергея Недоспасова в газете.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты британского издания The Telegraph высказали опасение, что Китай может скрывать вторую волну коронавирусной инфекции. Они отметили, что если Китай всё же скрывает новую волну заражения, то для мира это будет катастрофой.

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