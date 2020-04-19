Учёный оценил масштаб второй волны пандемии коронавируса

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В Италии продолжается сокращение количества смертей от коронавируса, хотя показатели остаются довольно высокими. Есть и другие позитивные тенденции.

За последние сутки COVID-19 унёс жизни 482 человек. Днём ранее сообщалось о 575 жертвах. За весь период их количество составило 23 227. Прирост заболевших уже второй день держится на одном...