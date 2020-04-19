Учёный оценил масштаб второй волны пандемии коронавируса

Иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов прокомментировал масштабы второй волны пандемии коронавирусной инфекции в мире.
Учёный считает, что новая волна вполне допустима, но она, вероятно, будет слабее нынешней,
Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остаётся только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения, — процитировали Сергея Недоспасова в газете.
Ранее NEWS.ru писал, что журналисты британского издания The Telegraph высказали опасение, что Китай может скрывать вторую волну коронавирусной инфекции. Они отметили, что если Китай всё же скрывает новую волну заражения, то для мира это будет катастрофой.
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