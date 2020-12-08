Учёный объяснил совет Поповой желающим привиться от COVID не пить 56 дней

https://static.news.ru/photo/6b2b737a-395f-11eb-8521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look press

Специалисты, перед тем как сделать прививку от коронавируса, предупреждают о воздержании от алкоголя. Организм готовится бороться с инфекцией, а его защитная система возбуждена, именно поэтому спиртное может нанести серьёзный удар по здоровью желающего вакцинироваться. Таким образом доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин прокомментировал рекомендацию главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она посоветовала всем желающим получить вакцину не пить две недели до прививки и 42 дня после. Как пояснил врач, от бокала шампанского в новогоднюю ночь серьёзных последствий не будет, а вот злоупотреблять горячительным явно не стоит.

Эффект может быть синергичным, это будет умножаться, это может быть серьёзным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция, — сказал Дрыгин в эфире «Говорит Москва».

Помимо этого резкой реакцией может стать анафилактический шок.

Президент России Владимир Путин поручил на прошлой неделе начать масштабную вакцинацию против COVID-19. В первую очередь прививками обеспечат группы риска — врачей, учителей и соцработников.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву установить график поставки в регионы препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что способы доставки вакцины полностью отработаны, составлен логистический паспорт, в котором прописана информация о каждом регионе.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Кроме того, российскую вакцину от COVID в виде йогурта успешно испытали на животных, сообщал NEWS.ru.