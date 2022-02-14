Учёный объяснил «скачки» заболеваемости COVID-19 в России

На график чисел ежедневных заражений коронавирусом может влиять особенность распространения SARS-CoV-2 в российских регионах, а также технические особенности его выявления. В разных городах и областях периоды подъёма и спада заболеваемости могут не совпадать, отсюда возникают некоторые «скачки». Показатели увеличиваются также в дни, когда люди активнее сдают тесты на коронавирус. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъём заболеваемости в Москве, потом — некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление, — объяснил ученый.

По его мнению, показатели заболеваемости могут увеличиваться в середине каждой недели, поскольку россияне редко сдают тесты по выходным, откладывая поход в лабораторию на понедельник или вторник. Результаты бывают готовы как раз в середине недели.

У нас может быть чисто технически такой подъём в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведённых в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости, — полагает он

Устойчивое снижение заболеваемости также наступает в каждом регионе в свои сроки — обычно это бывает через одну-две недели после выхода на плато.