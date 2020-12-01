Учёный прокомментировал информацию о преждевременном старении от COVID

https://static.news.ru/photo/f184e160-347b-11eb-b4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выводы о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 приводит к преждевременному старению, делать слишком рано. Для этого нужны многолетние научные исследования, заявил руководитель лаборатории в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава РФ, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.

Так он прокомментировал предположение профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой о таком негативном влиянии коронавируса на организм человека.

По теме долгосрочного влияния коронавируса на организм человека с точки зрения старения слишком мало серьёзных научных исследований, — цитирует Сергиенко ТАСС.

Он напомнил, что пандемия длится меньше года, поэтому говорить о том, что перенесённая инфекция приближает старость, некорректно. Так, по словам учёного, можно и про обычную пневмонию сказать, что она приводит к старению, лишь потому что в качестве последствий у пациента бывает фиброз лёгких.

Сергиенко призвал не спекулировать на непроверенных данных о последствиях инфекции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Баранова сослалась на результаты обследований группой врачей пациентов с коронавирусом в умеренной и мягкой форме. Она рассказала, что у 70% людей наблюдали патологию некоторых внутренних органов, свойственную для тех, кому исполнилось 60 лет, в то время как переболевшим было лишь по 40.