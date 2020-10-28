Учёный назвал возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19

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Тяжёлая форма коронавируса в основном регистрируется у детей до года, половина детей переносит вирус в лёгкой форме, треть — бессимптомно. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Тяжёлая и среднетяжёлая форма в основном регистрируется у детей первого года жизни. У детей старше трёхлетнего возраста в основном регистрируются лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания, — рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН, которое состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и избыточной массой тела. Осложнения бывают в редких случаях и у детей.

18 августа NEWS.ru писал, что врачи и учёные в Великобритании пришли к выводу, что воспалительный синдром, который возникает у ряда детей, перенёсших COVID-19, является отдельной болезнью. Он получил классификацию MIS-C как новая форма расстройств иммунной системы.