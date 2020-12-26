Учёный назвал способ омолодить лицо и тело

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Увеличение мышечной массы позволяет лицу и телу человека выглядеть моложе. Профессор факультета спортивного здоровья японского Университета Рицумейкан Сатоси Фудзита порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин.

Для красивой фигуры и правильной осанки необходимы мышцы. Худеющим важно уделить внимание не массе, а увеличению количества мышц и сокращению жировых тканей. Физические упражнения сжигают жир, — цитирует издание Nihon Keizai профессора.

Фудзита также подчеркнул, что занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи. Они утолщают кожный покров человека благодаря увеличению содержания компонента под названием бигликан. У людей с более толстой кожей меньше пигментных пятен, морщин и прочих неровностей.

Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше, — уточнил эксперт.

Учёный посоветовал съедать кусок рыбы или мяса размером с ладонь, пить порошкообразные протеиновые добавки, смешанные с водой или молоком, или принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою. Также он порекомендовал употреблять молочные продукты, богатые лейцином, стимулирующим мышечный синтез.

По словам специалиста, приём пищи после физических упражнений ещё больше активизирует синтез мышц и этот процесс длится два дня после тренировки. Кроме того, после физических упражнений улучшается настроение и концентрация, снижается стресс и ускоряется обмен веществ.

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