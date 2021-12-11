Учёный назвал ранние признаки деменции

Причиной развития могут стать травмы головы, инфекции, нехватка витаминов и ряд других факторов. В настоящее время от этого расстройства в мире страдают более 55 млн человек. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук Семён Голошейкин.

Нарушения могут быть вызваны рядом заболеваний. Так, к деменции ведут нейродегенеративные расстройства, травмы головы, некоторые инфекции, нехватка определённых витаминов. Часто причинами деменции считаются болезнь Альцгеймера и атеросклероз сосудов головного мозга.

При этом существуют факторы, существенно повышающие риск развития заболевания. Это гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм.

На поведенческом уровне возможна роль таких факторов, как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни, — рассказал Голошейкин.

Заметить первые признаки деменции крайне сложно. Часто люди считают из следствием стресса или особенностями старения. К таким признакам относятся забывчивость, снижение концентрации, сложности с планированием, снижение уровня абстрактного мышления.

Ведётся дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска её возникновения, — подчеркнул биолог.

Действенные способы лечения деменции в настоящее время специалистам не известны. Поэтому особенно важно вовремя начать профилактику. Для этого рекомендуется поддерживать умеренный уровень физической нагрузки, тренировать когнитивные навыки с помощью хобби и игр, требующих интенсивного вовлечения памяти, логики, мышления. Также хорошо помогают изучение иностранных языков и общение.

Существуют рекомендации по применению различных БАДов, однако их эффективность и целесообразность всё еще дискутируются в научном сообществе. Мое личное предпочтение — практика медитации, — резюмировал Голошейкин.

Согласно подсчётам ВОЗ, деменция диагностирована более чем у 55 млн человек по всему миру. При этом синдроме человек постепенно теряет когнитивные навыки: утрачивается способность логически мыслить и ориентироваться даже в знакомой обстановке, нарастает забывчивость.

Ранее американские нейрофизиологи обнаружили, что употребление силденафила, главного компонента «Виагры», примерно на 69% снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.