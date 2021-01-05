Учёный назвал причины стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Улучшение статистики по заболеваемости COVID-19 как в Москве, так и по России в целом может быть вызван одной из двух ключевых причин, считает бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, всё дело либо в сезонном спаде активности вируса, либо в положительном эффекте от образовавшегося коллективного иммунитета.

Последнюю неделю мы наблюдаем устойчивое снижение количества больных как в целом по стране, так и по самому показательному городу — Москве. Либо это некий межсезонный эффект, либо начинает сказываться значительное количество переболевших, — приводит слова специалиста URA.ru.

С одной стороны, указывает Чепурнов, ситуация с распространением COVID-19 обычно ухудшается в осенний или весенний период, в то время как зимой и летом можно ожидать спадов по числу случаев заражения. С другой, отмечает он, у населения России уже должен был начать вырабатываться коллективный иммунитет, эффект от которого также может привести к улучшению статистики.

В то же время, Чепурнов предполагает, что говорить о положительной динамике в ситуации с коллективным иммунитетом в стране пока рано, так как уровень антител у тех, кто переболел или привился от коронавируса, постепенно снижается.

В России с начала января статистика по заболеваемости COVID-19 постепенно улучшается. Суточный прирост числа заболевших упал с 30 тысяч до 23,5 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на января за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 23 652 россиянина, вылечились 21 677 человек, жертвами пандемии стали 454 жителя России.