Учёный назвал главное отличие штамма «дельта»

Вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у штамма «дельта» — около пяти. В связи с этим он распространяется быстрее.

Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта, — подытожил Нетёсов.

Учёный подчеркнул, что показатель репродуктивного числа для вирусов уже давно известен, но его непросто измерить, так как для этого нужно собирать статистику.

Ранее директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич отметила, что штамм «дельта» может охватить все европейские страны к концу августа 2021 года. Сейчас он быстро распространяется среди молодёжи.



