Учёный из США: переболевшим COVID пациентам предстоит долгая реабилитация

https://static.news.ru/photo/9863fcd4-ab3b-11ea-a9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский учёный рассказала, что переболевшим коронавирусом людям предстоит долгая реабилитация. Даже после формального выздоровления (отрицательные тесты и разрешение на выход из карантина) зоровым человека зачастую назвать нельзя, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Для многих полноту выздоровления можно будет поднять до 95 % в зависимости степени их заботы о себе и от последующего медицинского сопровождения, — пояснила она в комментарии для «МК».

Перенёсшим инфекцию требуется хороший сон, свежий воздух, физические упражнения. Кроме того, врачи могут прописать им вспомогательные препараты и витамины.

Также Баранова отметила, что переболевшим коронавирусом стоит обследовать почки — в особенности тем, кто был на аппарате ИВЛ. А пожилым пациентам она рекомендует сделать МРТ головного мозга, чтобы убедиться, что там нет пропущенных микроинсультов.

Ранее профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указывал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, так как могут возникнуть заболевания лёгких, а также усилиться нагрузка на сердце.

По данным на 10 июня в мире выявлено более 7 млн забоелвших COVID-19, половина из них выздоровела, свыше 415 тысяч пациентов скончались. За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 485 763 жителей страны, половина из них уже выздоровела, 6 178 человек скончались, писал NEWS.ru