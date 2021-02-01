Учёный допускает новую волну коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/06b42104-647e-11eb-b0d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на видимое улучшение эпидемиологической ситуации в России в последние недели, вполне возможно, что весной может произойти новая вспышка заболеваемости COVID-19, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Пока ещё иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно ещё ожидать и увеличения заболеваемости. Опасность сохраняется, всё может быть, — передаёт слова Зверева «Интерфакс».

При этом он отметил, что при высоких темпах вакцинации населения значительного скачка новых случаев заболевания, возможно, удастся избежать.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в 84 регионах России зарегистрировали 17 648 новых пациентов, которым диагностировали коронавирус.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2037, Санкт-Петербурге — 1842, Подмосковье — 1068. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 868 087 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 18 169 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью смогли справиться 3 318 173 россиянина.