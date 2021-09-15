Учёные заявили о сравнительной безвредности миокардита после вакцинации

Исследователи заявили, что миокардит, возникающий как побочный эффект вакцинации препаратами Pfizer и Moderna, чаще всего поражает людей до 30 лет, а после введения второй дозы вакцины почти всегда проходит бесследно. Однако не исключены и более тяжёлые побочные реакции. Свои выводы исследователи опубликовали на портале medRxiv.

Учёные британского Центра изучения безопасности лекарственных препаратов собрали и проанализировали все сообщения о развитии миокардита и перикардита из стран, где применяются вакцины Pfizer и Moderna. Они зафиксировали около трёх тысяч случаев миокардита и перикардита после вакцины Pfizer и около тысячи — после препарата Moderna. При этом примерно 68-78% пациентов с подобной реакцией были мужчинами, больше половины из них — в возрасте до 30 лет.

Учёные отмечают, что подобные побочные эффекты возникали крайне редко — примерно в 4-6 случаях на миллион вакцинаций. Схожие показатели характерны для многих других вакцин, в том числе от оспы, гриппа и гепатита B.

Также учёные обнаружили, что воспаления сердечной мышцы и прилегающих к ней тканей почти всегда проходили довольно быстро и без видимых последствий для пациента. Тем не менее, нельзя исключать и более тяжёлых побочных эффектов, что следует учитывать при вакцинации молодых людей.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам уточнило, что оба этих побочных эффекта представляют собой воспалительные состояния сердца, которые проявляются в виде одышки, проблем с сердцебиением и боли в груди. Регулятор ЕС потребовал у компаний-производителей изменить инструкцию, чтобы медицинские работники и получатели вакцины были осведомлены о вероятных последствиях укола.