Учёные заявили о риске дисфункции мозга при заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7cf61aba-534f-11eb-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Специалисты Вандербильтского исследовательского университета в сотрудничестве с испанскими медиками установили, что пациенты с диагностированным COVID-19 отделения интенсивной терапии чаще страдали от дисфункции мозга, чем больные с иными респираторными заболеваниями.

Дисфункцию мозга медики наблюдают у тысяч больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Она может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточиться до полной потери сознания, как при коме.

По данным портала EurekAlert, в ходе своей работы учёные отследили симптомы дисфункции мозга у более чем двух тысяч пациентов, переболевших коронавирусом в тяжёлой форме в отделениях интенсивной терапии. В среднем они находились в таком состоянии в течение 12 дней. У 82% наблюдаемых коматозное состояние длилось в среднем 10 дней. Половина этих пациентов страдали от состояния дезориентации в течение трёх дней.

Эти показатели в два раза выше, чем среди «нековидных» больных отделения интенсивной терапии, — заявила учёный из Вандербильтского университета Бренда Пан.

При этом 88% участников исследования подключали к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в меню больных коронавирусом с поражением лёгких обязательно нужно включить жиры животного происхождения, заявила завкафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог Ирина Дядикова. По её словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения.