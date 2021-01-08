Учёные заявили о риске дисфункции мозга при заражении коронавирусом

Специалисты Вандербильтского исследовательского университета в сотрудничестве с испанскими медиками установили, что пациенты с диагностированным COVID-19 отделения интенсивной терапии чаще страдали от дисфункции мозга, чем больные с иными респираторными заболеваниями.
Дисфункцию мозга медики наблюдают у тысяч больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Она может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточиться до полной потери сознания, как при коме.
По данным портала EurekAlert, в ходе своей работы учёные
Эти показатели в два раза выше, чем среди «нековидных» больных отделения интенсивной терапии, — заявила учёный из Вандербильтского университета Бренда Пан.
При этом 88% участников исследования подключали к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в меню больных коронавирусом с поражением лёгких обязательно нужно включить жиры животного происхождения, заявила завкафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог Ирина Дядикова. По её словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения.