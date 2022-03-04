Учёные заявили о равной эффективности респираторов и масок против COVID-19

Респираторы N95 и медицинские маски показали одинаковую эффективность против COVID-19 в исследовании французских учёных, сообщает «Газета.Ru». Их работа, размещённая на платформе MedRxiv, основана на опросах медицинских работников об использовании средств защиты.

Сейчас в США считают, что маска предотвращает распространение инфекции от больного человека, а здорового от вируса может защитить лишь респиратор N95. Однако последние исследования показали, что трёхслойная хирургическая маска не уступает респираторам в степени защиты. Её могут носить как здоровые, так и заражённые люди, — прокомментировал результаты заслуженный врач РФ, руководитель терапевтической клиники ЕМС Владимир Сибирский.

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков не согласился с таким выводом. Он объяснил, что респираторы лучше фильтруют воздух и прилегают к лицу. Если носить их правильно, они эффективнее масок защищают от коронавируса.

В России за минувшие сутки заразились коронавирусом 89 174 человека. 9849 заболевших госпитализированы. Общее число заражений за весь период пандемии в России превышает 16,7 млн. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более 14,2 млн человек. Из них выписаны из больниц за последние сутки 160 507.