https://static.news.ru/photo/fabaa846-20a9-11ea-9776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные совместно с коллегами из Китая изучили влияние чеснока на организм человека, а также его способность предотвращать инфаркт и инсульт.

В ходе исследования выяснилось, что это растение помогает бороться с атеросклерозом, которое вызывает заболевание сердечно-сосудистой системы, а также не позволяет холестерину накапливаться на внутренних стенках сосуда.

По словам директора НИИ «Нутрициология и здоровое долголетие» РЭУ им. Плеханова профессора Василия Карагодина, препараты на основе чеснока способны избавлять человека от атеросклеротических бляшек и обеспечивать нормальную работу кровеносной системы.

Учёные предполагают, что подобные лекарства не будут обладать побочными эффектами, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Университета Луисвилля утверждают, что употребление чеснока предотвращает потерю памяти у пожилых людей. Секрет кроется в аллилсульфидах — соединениях, содержащихся в этой овощной культуре.