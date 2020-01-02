https://static.news.ru/photo/8d35f822-2d31-11ea-8c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из больницы Осака-Росаи в Японии выяснили, что употребление цинка может помочь снизить риск рака и других заболеваний печени.

В исследовании приняли участие 267 человек, которые страдают от различных видов заболеваний печени, в том числе от гепатита B и C, цирроза и неалкогольного стеатогепатита.

Первой группе, состоящей из 196 пациентов, два раза в день давали добавки цинка, а оставшимся — нет. При этом все участники эксперимента получали другие, стандартные методы лечения.

Спустя три года учёные подвели итоги исследования. У участников первой группы зафиксировали улучшение функции печени, снижение маркеров воспаления и более низкий риск развития рака печени. У других пациентов состояние здоровья продолжало ухудшаться, передаёт Health News.

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