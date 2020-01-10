https://static.news.ru/photo/ae92f2e4-33d1-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith/Global Look Press

Нормальная температура человеческого тела значительно снизилась за последние 150 лет.

К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Гарвардского университета, основываясь на результатах своего исследования, опубликованного в журнале Elifesciences .

Учёные проанализировали 600 тыс. отдельных замеров температуры за последние полтора века. Выяснилось, что каждое десятилетие температура тела снижается на 0,03 градуса по Цельсию. Исследователи позитивно оценивают такую динамику, объясняя это тем, что качество жизни в мире улучшается, и как следствие уменьшаются хронические воспалительные процессы в организме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московские медики спасли мужчину, попавшего к ним с сильным переохлаждением. Скорую помощь вызвали очевидцы, которые обнаружили незнакомца на улице. Температура тела пострадавшего составляла всего 26 градусов при норме в 36,6