Учёные зафиксировали серьёзное увеличение стресса у людей на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/98eb1160-c9bd-11ea-ad7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса обнаружили, что в период пандемии коронавируса у взрослых людей значительно усилился уровень стресса.

Симптомы психологического стресса увеличились более чем в три раза — с 3,9% в 2018 году до 13,6% в апреле 2020 года, сообщает журнал JAMA.

При этом в США число людей с психологическими расстройствами в возрасте 18–29 лет вырос с 3,7% в 2018 году до 24% в 2020 году, а у людей в возрасте от 55 лет и старше стресс удвоился с 3,8% до 7,3%. Среди латиноамериканского населения уровень стресса возрос почти в четыре раза — с 4,4% до 18,3%.

Эксперты отмечают, что испытываемый стресс не связан с чувством одиночества. Опрос выявил лишь незначительное усиление чувства одиночества — с 11% в 2018 году до 13,8% в 2020 году.

По мнению врачей, испытываемый во время пандемии COVID-19 дистресс может перейти в более длительные психические расстройства, требующие клинической помощи.

Ранее учёные из Университета Копенгагена и российские эндокринологи пришли к выводу, что после эпидемии коронавируса миру грозит эпидемия ожирения. Переедание стало одной из основных проблем в период карантина и для многих обернулось лишним весом или усугубившимися проблемами с ним.