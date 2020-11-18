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Здоровье

Выявлена связь между крепким сном и заболеваниями сердца

02:41, 18 ноября 2020 85
Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследование американских учёных из Тулейнского университета в Новом Орлеане показало, что продолжительность сна имеет решающее значение для защиты от сердечной недостаточности.

Риск заболеваний сердца оказался значительно ниже у людей, соблюдающих здоровый режим сна — от семи до восьми часов каждую ночь, сообщает Express.

Учёные изучили биоданные 408 802 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Сердечную недостаточность они выявили в 5221 случае. Эти люди имели разные проблемы со сном. Кто-то страдал бессонницей, кто-то, наоборот, часто просыпался по ночам, как правило, из-за своего храпа, кто-то спал хорошо, но мало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бессонница и сон продолжительностью менее шести часов в сутки могут привести к развитию у человека стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия. Об этом предупредили учёные Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания, США. Такие данные они подтвердили в ходе серии исследований, наблюдая за сном людей, страдающих бессонницей.

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