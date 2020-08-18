Учёные выявили связь между детскими стрессами и преждевременной смертью

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Люди, пережившие в детстве психологические травмы, имеют больше риска преждевременно умереть, чем те, кто не испытывал стресса в детстве. Об этом говорится в исследовании учёных из Дании и Великобритании.

Специалисты рассмотрели случаи одного миллиона человек, которые родились в период с 1980-го по 1998 год. Часть из них сталкивались с трудностями в детском возрасте.

Учёные применили метод кластеризации данных, разделив информацию о детях на пять групп. В первую попали дети из благополучных семей. В остальные — те, кто жил в бедности или ощущал стресс от потери или угрозы потери близких. При этом в самую последнюю группу были помещены люди, которые имели длительную разлуку с матерью.

Выяснилось, что в первой группе 54% детей испытали крайне мало неблагоприятных ситуаций или не испытывали их вовсе.

Из попавших во вторую – четвёртую группу 43% несовершеннолетних испытывали проблемы с бедностью или проблемы из-за болезни членов семьи. Представители этих групп имели в 1,3–1,8 раза больше риска умереть, чем люди из первой группы.

В пятой группе оказался 36 081 человек, примерно 3%, которые имели длительную разлуку с матерью или потерю родителей, психическое заболевание у родственников или находились в приёмных семьях. Среди этой группы риск преждевременной смерти был в 4,5 раза больше, чем среди первой группы.

Исследование смертности проводилось в промежутке от 16 до 34 лет, с использованием модели пропорциональных рисков Кокса и модели разницы рисков Алена, сообщает «Царьград».

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