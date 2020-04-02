Учёные выявили случаи заражения COVID-19 от бессимптомного носителя

https://static.news.ru/photo/fd6e40e2-7550-11ea-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные провели исследование в Сингапуре и выявили, что по крайней мере 10 человек были заражены коронавирусной инфекцией от контакта с бессимптомным носителем. Такие данные были обнаружены в ходе совместного исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США и директора по инфекционным болезням Министерства здравоохранения и профессора Национального университета Сингапура Вернона Ли.

Исследователи предполагали, что быстрое распространение вируса Sars-CoV-2, вызывающего Covid-19, в мире могло бы объяснить то, что люди, у которых не проявляются симптомы коронавируса, могут также заражать при контакте других людей. Как отмечают учёные, в ином случае распространению вируса помешал бы контроль на границах, в том числе измерение температуры у туристов, сообщает The Straits Times.

Учёные также были уверены в том, что бессимптомные пациенты могли быть носителями вируса, однако не знали, могут ли такие люди передавать COVID-19.

Проанализировав все случаи заражения и контактов, исследовали выявили 10 случаев, когда бессимптомные носители вируса передавали его здоровым людям.

Трое из 10 были из церкви «Благодатная Ассамблея Бога и Жизни» и сингапурской миссии и посетили службу 19 января — в тот же день, что и заражённая пара туристов из Ухани, у которых в то время не было симптомов, — приводит данные исследования издание.

Кроме того, в ходе исследования учёные выявили, что вирус может передаваться с помощью пения.

Речь и другие вокальные действия, такие как пение, как было показано, генерируют воздушные частицы со скоростью излучения, соответствующей громкости голоса, — отметили исследователи.

Учёные привели в пример случай, который произошёл в США, где заразилось 40 участников хора, у которых не был обнаружен коронавирус и не было симптомов заболевания.

Как писал NEWS.ru ранее, российский врач сообщил, что лёгкие формы COVID-19 не требуют специального лечения. Однако с тяжёлыми формами заболевания пациенты находятся в реанимации.