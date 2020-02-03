https://static.news.ru/photo/294c275e-469b-11ea-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Китайские специалисты получили новые данные, которые подтверждают гипотезу о схожести нового вируса 2019-nCoV с вирусом SARS-CoV, эпидемия которого захватила мир в 2000-х годах.

В двух исследованиях, опубликованных в журнале Nature, сообщается, что анализ последовательности генов, полученных от нескольких пациентов из Ухани, показал схожесть со смертоносным острым респираторным синдромом, получившим неофициальное название «атипичная пневмония» и распространившегося из китайской провинции Гандун в ноябре 2002 года. Тогда от эпидемии SARS-CoV погибли более 650 человек.

Профессор Йен Джонс из Университета Рединга, комментируя результаты исследований, отметил, что новый коронавирус является вариацией SARS.

Это версия распространяется легче, но и наносит меньший ущерб, — пояснил Джонс.

Учёные также подтвердили, что у этих вирусов один источник происхождения — отряд рукокрылых млекопитающих. При этом анализ биоматериала, взятый у семи пациентов из Ухани, показал схожесть последовательностей генов на 96% у обоих вирусов. Но китайским учёным пока так и не удалось выявить животное-носитель.

При этом в январе китайские медики уже говорили о том, что 2019-nCoV родственен SARS-CoV. Тогда специалисты заявили, что оба заболевания имеют 70-80% общих генов.

После вспышки нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, с конца 2019 года в Китае погиб уже 361 человек. Всего медики выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое китайцев, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, ранее программист из подмосковного Красногорска, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса, данные которой обновляются в онлайн-режиме.