Китайские специалисты получили новые данные, которые подтверждают гипотезу о схожести нового вируса 2019-nCoV с вирусом SARS-CoV, эпидемия которого захватила мир в 2000-х годах.
В двух исследованиях,
Профессор Йен Джонс из Университета Рединга, комментируя результаты исследований, отметил, что новый коронавирус является вариацией SARS.
Это версия распространяется легче, но и наносит меньший ущерб, — пояснил Джонс.
Учёные также подтвердили, что у этих вирусов один источник происхождения — отряд рукокрылых млекопитающих. При этом анализ биоматериала, взятый у семи пациентов из Ухани, показал схожесть последовательностей генов на 96% у обоих вирусов. Но китайским учёным пока так и не удалось выявить животное-носитель.
При этом в январе китайские медики уже говорили о том, что 2019-nCoV родственен SARS-CoV. Тогда специалисты заявили, что оба заболевания имеют 70-80% общих генов.
После вспышки нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, с конца 2019 года в Китае погиб уже 361 человек. Всего медики выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое китайцев, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.
Как писал NEWS.ru, ранее программист из подмосковного Красногорска, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса, данные которой обновляются в онлайн-режиме.
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