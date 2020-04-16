Учёные выявили ранние признаки тяжёлой формы COVID-19

https://static.news.ru/photo/6ca2a7d4-7f6d-11ea-b21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные из Медицинской школы имени Гроссмана выявили признаки, которые появляются на ранних стадиях заражения тяжёлой формой COVID-19.

Исследователи выяснили, что повышение показателей ферритина, D-димера и С-реактивного белка, а также низкий показатель уровня кислорода в крови наблюдались на ранних стадиях у пациентов, которым позже понадобилась госпитализация и подключение к ИВЛ, сообщает газета «Известия».

Всего были исследованы более четырёх тысяч пациентов, из них были госпитализированы около двух тысяч, а 650 пациентам понадобилось подключение к ИВЛ.

Также учёные из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что люди с ожирением имеют повышенные риски при заболевании коронавирусной инфекцией. Они отметили, что молодым людям в два раза чаще требуется госпитализация, если у них есть лишний вес, так как иммунная система таких людей «сосредоточена» на лишней жировой прослойке и «не борется» с вирусом. Они отметили, что этот факт может пояснить, почему в США много случаев заражения коронавирусом, писал NEWS.ru ранее.