Учёные выявили признак будущих инфарктов и инсультов

Группа западных учёных выяснила, что накопление кальция в брюшной аорте может быть предвестником сердечных заболеваний. Оказалось, что риску развития инфаркта миокарда или инсульта в два-четыре раза сильнее подвержены пациенты с кальцификацией брюшной аорты (AAC).
Также похожая опасность подстерегает людей с хроническим заболеванием почек,
Учёные считают, что кальций при накапливании в сосудах блокирует кровоснабжение или вызывает разрыв бляшек. К этому приводят неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.
Джош Льюис, глава группы исследователей доцент Школы медицины и наук о здоровье австралийского Университета Эдит Коуэн, считает, что итоги их работы могут стать основой для раннего выявления проблем с сердцем. Это позволит вовремя внести изменения в образ жизни пациента и назначить ему правильные лекарства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёный из Ланкастерского университета, находящегося в Великобритании, Адам Тейлор рассказал о неочевидных признаках, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Как правило, на сердечный приступ указывают боль и давление в груди. Однако есть и другие признаки, отметил Тейлор. Например, обеспокоенность должен вызвать похожий на липкую плёнку налёт на зубах.