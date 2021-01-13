Учёные выявили признак будущих инфарктов и инсультов

https://static.news.ru/photo/c1757852-562e-11eb-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа западных учёных выяснила, что накопление кальция в брюшной аорте может быть предвестником сердечных заболеваний. Оказалось, что риску развития инфаркта миокарда или инсульта в два-четыре раза сильнее подвержены пациенты с кальцификацией брюшной аорты (AAC).

Также похожая опасность подстерегает людей с хроническим заболеванием почек, сообщает Life.

Учёные считают, что кальций при накапливании в сосудах блокирует кровоснабжение или вызывает разрыв бляшек. К этому приводят неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность.

Джош Льюис, глава группы исследователей доцент Школы медицины и наук о здоровье австралийского Университета Эдит Коуэн, считает, что итоги их работы могут стать основой для раннего выявления проблем с сердцем. Это позволит вовремя внести изменения в образ жизни пациента и назначить ему правильные лекарства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёный из Ланкастерского университета, находящегося в Великобритании, Адам Тейлор рассказал о неочевидных признаках, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда. Как правило, на сердечный приступ указывают боль и давление в груди. Однако есть и другие признаки, отметил Тейлор. Например, обеспокоенность должен вызвать похожий на липкую плёнку налёт на зубах.