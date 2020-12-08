Учёные выявили новый способ снизить смертность от COVID-19

Положительное воздействие на состояние тяжелобольных коронавирусом может оказывать витамин C. К такому выводу пришли специалисты после более чем 100 сравнительных исследований.
Учёные провели эксперименты, которые продемонстрировали уменьшение смертности у 68% пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии,
Ранее специалисты выявили низкий уровень витамина С в крови у пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии. Это объясняется тем, что организм, заражённый инфекцией, расходует витамин С гораздо быстрее для того, чтобы поддержать иммунитет. Это также объясняет его эффективность.
В заключение врачи предостерегли заболевших COVID-19 от самолечения.
Как сообщал NEWS.ru, медики из Швейцарии рассказали о признаках COVID-19, которые сохраняются у некоторых заболевших до полутора месяцев и больше. При этом специалисты отмечают, что чаще всего эти симптомы проявляются у людей, болевших в лёгкой форме и находящихся на амбулаторной форме лечения.