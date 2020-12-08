Учёные выявили новый способ снизить смертность от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0acfcf8e-397e-11eb-a78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Положительное воздействие на состояние тяжелобольных коронавирусом может оказывать витамин C. К такому выводу пришли специалисты после более чем 100 сравнительных исследований.

Учёные провели эксперименты, которые продемонстрировали уменьшение смертности у 68% пациентов, находившихся в отделениях интенсивной терапии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. Часть испытуемых получала витамин C, в то время как остальные — стерильную воду из капельницы.

Ранее специалисты выявили низкий уровень витамина С в крови у пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии. Это объясняется тем, что организм, заражённый инфекцией, расходует витамин С гораздо быстрее для того, чтобы поддержать иммунитет. Это также объясняет его эффективность.

В заключение врачи предостерегли заболевших COVID-19 от самолечения.

Как сообщал NEWS.ru, медики из Швейцарии рассказали о признаках COVID-19, которые сохраняются у некоторых заболевших до полутора месяцев и больше. При этом специалисты отмечают, что чаще всего эти симптомы проявляются у людей, болевших в лёгкой форме и находящихся на амбулаторной форме лечения.