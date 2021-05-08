Учёные выявили неожиданную пользу от авокадо

Плоды авокадо обладают антираковыми свойствами, это выяснили учёные из Гуэлфского университета в Канаде, сообщает Explica.co.
В ходе исследования специалисты
Теперь учёным предстоит провести клинические исследования на людях и доказать эффективность авокатина В в лечении лейкоза.
Ранее стало известно, что употребление сладких напитков является причиной рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом заявили учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Учёные выяснили, что у женщин, выпивавших в день более полулитра таких напитков, рак выявлялся в два раза чаще, чем у тех, кто ограничивался меньшим объёмом.