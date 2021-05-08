Учёные выявили неожиданную пользу от авокадо

https://static.news.ru/photo/c1633b52-b127-11eb-a7b4-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Плоды авокадо обладают антираковыми свойствами, это выяснили учёные из Гуэлфского университета в Канаде, сообщает Explica.co.

В ходе исследования специалисты установили , что растение богато авокатином В. Он способен подавлять фермент VLCAD, участвующий в метаболизме лейкозных клеток. При этом данный нутриент является нетоксичным.

Теперь учёным предстоит провести клинические исследования на людях и доказать эффективность авокатина В в лечении лейкоза.

Ранее стало известно, что употребление сладких напитков является причиной рака кишечника у женщин в возрасте до 50 лет. Об этом заявили учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Учёные выяснили, что у женщин, выпивавших в день более полулитра таких напитков, рак выявлялся в два раза чаще, чем у тех, кто ограничивался меньшим объёмом.