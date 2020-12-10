Учёные выявили необычные симптомы коронавируса у детей

Ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.
Медики отметили, что дети зачастую переносят заболевание в лёгкой форме или бессимптомно,
Специалисты проанализировали симптомы у детей с COVID-19 и вызванным им воспалением и пришли к выводу, что у 83% участников исследования происходили «кожно-слизистые изменения», в частности, у них опухали и краснели глаза, краснели щёки и ладони. Кроме того, у некоторых наблюдался так называемый клубничный язык — он опухал, становился ярко-красным и бугристым.
Ранее NEWS.ru писал о том, что боли в глазах могут указывать на раннюю стадию коронавируса и являются одним из значимых симптомов возникновения заболевания. К такому выводу пришли учёные из британского Университета Англия Раскин (ARU), установив связь между воспалением глаз и COVID-19.