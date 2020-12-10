Учёные выявили необычные симптомы коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/d1fc97ca-3b8d-11eb-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Медики отметили, что дети зачастую переносят заболевание в лёгкой форме или бессимптомно, передаёт Express. Однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) коронавирус может стать причиной воспаления некоторых органов и тканей, например сердца, лёгких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи и глаз.

Специалисты проанализировали симптомы у детей с COVID-19 и вызванным им воспалением и пришли к выводу, что у 83% участников исследования происходили «кожно-слизистые изменения», в частности, у них опухали и краснели глаза, краснели щёки и ладони. Кроме того, у некоторых наблюдался так называемый клубничный язык — он опухал, становился ярко-красным и бугристым.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боли в глазах могут указывать на раннюю стадию коронавируса и являются одним из значимых симптомов возникновения заболевания. К такому выводу пришли учёные из британского Университета Англия Раскин (ARU), установив связь между воспалением глаз и COVID-19.