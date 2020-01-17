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Американские учёные призывают отказаться или хотя бы минимизировать употребление соевого масла. По данным последних исследований, помимо развития ожирения соевое масло нарушает работу примерно ста генов, активных в клетках гипоталамуса.

Как пишет Endocrinology, нарушения не были связаны с присутствием линолевой кислоты и стигмастерола — жировых молекул, которые считались самыми вредными составляющими этого вида масла.

Также отмечается, что эксперименты показали влияние соевого масла на такие гены, которые напрямую связаны с развитием аутизма, болезни Альцгеймера и психических расстройств.

Ранее учёные из Университета Уппсалы провели исследование, согласно которому риск развития болезни Альцгеймера у мужчин повышается на 20% после всего одной ночи без сна. Это происходит из-за скачка уровня тау-белков, писал NEWS.ru.