Учёные выявили факторы риска для людей с болезнями сердца

Повышенный риск инфаркта и смерти при ишемической болезни сердца связан с депрессией. А она чаще встречается у живущих в сельской местности. Результаты исследования опубликовал американский научный журнал Journal of the American Heart Association.

Для испытывающих угнетённое состояние больных ишемией риск умереть повышается в три раза. Учёные провели опрос среди выборки подходящих пациентов и выявили , что депрессия у живущих в сельской местности встречалась на 10% чаще. И среди них на 20% чаще это были люди, не состоящие в браке.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала главным предвестником и фактором риска инфаркта повышенное артериальное давление. Также представляет опасность и ишемическая болезнь сердца, из-за которой происходит сужение просвета артерий сердца при появлении в них атеросклеротических бляшек. Она добавила, что большую роль в профилактике инфаркта играет здоровый образ жизни: правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом.