Учёные выявили две фазы тяжёлой формы коронавируса

https://static.news.ru/photo/84462c28-413f-11eb-9360-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи Массачусетской больницы общего профиля провели вскрытия пациентов, умерших от COVID-19, чтобы выяснить, что происходит в дыхательных путях при попадании вируса.

Учёные обнаружили, что у пациентов с тяжёлой формой ковидной пневмонии наблюдаются две фазы инфицирования.

На ранней фазе вирусная нагрузка в лёгких является высокой и приводит к повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. На поздней стадии — вируса в ткани уже нет, но восстановление затрудняется из-за слишком тяжёлого повреждения лёгких.

Исследователи также выяснили, что иммунная система способна атаковать SARS-CoV-2, однако эта реакция варьируется между пациентами и даже в разных частях одного и того же лёгкого конкретного человека, пишет EurekAlert.

Ранее в Москве появился уникальный сервис оценки тяжести пневмонии «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения лёгких. Сервис, созданный на основе анализа данных свыше 500 тысяч человек, помогает по анализу крови спрогнозировать вероятность лёгкого, среднего или тяжёлого течения пневмонии и принять решение о дальнейшем лечении. Нейронная сеть сопоставляет данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов с ковидной пневмонией с результатами КТ этих же пациентов, сообщал NEWS.ru.