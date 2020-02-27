https://static.news.ru/photo/95ea1a1c-5968-11ea-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Гарвардской Школы общественного здравоохранения провели исследование, которое выявило взаимосвязь между питанием и числом сперматозоидов.

В эксперименте приняли участие порядка трёх тысяч человек с нормальным весом и средним возрастом — 19 лет. Все мужчины проходили обследование для определения их пригодности к воинской службе.

Исследование показало, что у тех мужчин, которые придерживались «западного» стиля питания с чипсами, картошкой фри и пиццей количество сперматозоидов было на 68 млн меньше, чем у тех, кто предпочитал здоровую диету, пишет «Профиль».

Ранее специалисты из австралийского Университета Маккуори выяснили, что если в рационе человека преобладают жирная и сладкая пища, у него нарушается работа мозга. Такой рацион приводит к ухудшению памяти, а также сбивает регулирующие аппетит механизмы, писал NEWS.ru.