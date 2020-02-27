Учёные Гарвардской Школы общественного здравоохранения провели исследование, которое выявило взаимосвязь между питанием и числом сперматозоидов.
В эксперименте приняли участие порядка трёх тысяч человек с нормальным весом и средним возрастом — 19 лет. Все мужчины проходили обследование для определения их пригодности к воинской службе.
Исследование показало, что у тех мужчин, которые придерживались «западного» стиля питания с чипсами, картошкой фри и пиццей количество сперматозоидов было на 68 млн меньше, чем у тех, кто предпочитал здоровую диету,
Ранее специалисты из австралийского Университета Маккуори выяснили, что если в рационе человека преобладают жирная и сладкая пища, у него нарушается работа мозга. Такой рацион приводит к ухудшению памяти, а также сбивает регулирующие аппетит механизмы, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники