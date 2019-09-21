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Шведские учёные в течение 13 лет обследовали 54 человека, чтобы изучить изменение метаболизма на протяжении жизни человека.

В ходе исследования выяснилось, что, независимо от того, набрал человек вес или сохранил его за эти годы, у всех участников потеря жира замедлялась.

Те испытуемые, которые не уменьшали количество калорий в своём рационе, в среднем набрали около 20% веса.

Во второй части исследования принял участие 41 человек. Они сделали операцию по изменению формы желудка. Результаты показали, что те, у кого до оперативного вмешательства были низкие показатели потери жира, могли длительное после операции время удерживать вес.

Как ранее писал News.ru, чрезмерно упитанные собаки чаще бывают у людей, которые сами страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли учёные Копенгагенского университета после обследования 268 псов.