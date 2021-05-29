Учёные выяснили, когда пить кофе бесполезно

Американские учёные установили, что кофеин помогает проснуться и добавляет организму энергии, но не компенсирует часы, которые человек недосыпал. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.
Специалисты факультетов психологии и психиатрии Университета штата Мичиган
Проведшие ночь без сна люди хуже выполняли оба задания. При этом кофеин помогал им в решении более лёгкой задачи. Для большинства участников эксперимента кофеин мало влиял на производительность при выполнении сложной задачи.
Учёные отмечают, что в ситуации недосыпа не стоит надеяться на помощь кофе в запуске мозговой активности. Кофеин повышает уровень энергии и улучшает настроение, но пить его для замены полноценного ночного сна бесполезно.
Специалисты напомнили, что при хроническом недосыпе у человека ухудшаются познавательные способности и меняется настроение. Недосып также отражается на иммунитете, это крайне опасно в условиях пандемии коронавируса.
Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал о пользе кофе для гипертоников. По его словам, люди страдающие повышенным давлением, могут не отказывать себе в удовольствии выпить чашечку кофе.