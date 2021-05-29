Учёные выяснили, когда пить кофе бесполезно

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Американские учёные установили, что кофеин помогает проснуться и добавляет организму энергии, но не компенсирует часы, которые человек недосыпал. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Специалисты факультетов психологии и психиатрии Университета штата Мичиган отобрали 275 человек. Их разбили на две группы. В первой люди находились в лаборатории и провели ночь без сна, а людям из второй группы разрешили отправиться домой, где они спокойно спали. Утром добровольцев собрали вместе и дали капсулы с кофе или плацебо. После этого люди должны были пройти тест на концентрацию внимания, а также решить сложную задачу, в которой требовалось выполнять действия в определённом порядке без пропуска и повторения шагов.

Проведшие ночь без сна люди хуже выполняли оба задания. При этом кофеин помогал им в решении более лёгкой задачи. Для большинства участников эксперимента кофеин мало влиял на производительность при выполнении сложной задачи.

Учёные отмечают, что в ситуации недосыпа не стоит надеяться на помощь кофе в запуске мозговой активности. Кофеин повышает уровень энергии и улучшает настроение, но пить его для замены полноценного ночного сна бесполезно.

Специалисты напомнили, что при хроническом недосыпе у человека ухудшаются познавательные способности и меняется настроение. Недосып также отражается на иммунитете, это крайне опасно в условиях пандемии коронавируса.

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал о пользе кофе для гипертоников. По его словам, люди страдающие повышенным давлением, могут не отказывать себе в удовольствии выпить чашечку кофе.