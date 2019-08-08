https://static.news.ru/photo/0e73dc06-b9d8-11e9-9a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Larry West/FLPA/Global Look Press

Учёные Сибирского государственного медицинского университета провели исследование, в ходе которого выяснили вкусовые предпочтения комаров. Они подтвердили сделанное ранее открытие, что кровососущих более всего привлекают «жертвы» с первой группой крови.

По мнению томских специалистов, наиболее привлекательными для комаров являются универсальные доноры — люди с I группой крови. Их кусают в два раза чаще, чем, например, представителей II группы. Впервые это открытие было сделано ещё в 1972 году.

Если у комара будет возможность выбора, то он отдаст предпочтение отнюдь не ребёнку, а взрослому. Беременные женщины, полные, а также люди, занятые физическим трудом, особенно ему придутся по вкусу. Комар очень чувствителен к уровню метаболизма, температуре тела, активному поверхностному кровообращению и запаху пота.

Сибирские учёные подтвердили, что комары со временем мутируют и становятся более выносливыми. Но самым эффективным средством борьбы с ними являются ультразвуковые приборы.

Как писал News.ru, учёные выделили нейротоксин, аналогичный ботоксу, который эффективно действует только против комаров. Как говорится в публикации в журнале Nature Communocations, учёные приблизились к созданию эффективного средства против малярии, которую переносят комары. Учёные сообщили, что новый токсин абсолютно безвреден для всех животных и других насекомых.