https://static.news.ru/photo/4922cff2-3e11-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Исследование, проведённое международной группой учёных, показало, что на уровень интеллекта большее влияние оказывает количество нейронных связей чем размер мозга.

Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex . В ходе исследования учёные определяли размер гиппокампа (структуры мозга, отвечающей за память и обучение) и объём совокупности нейронных связей, или белого вещества, которое соединяет гиппокамп с остальными отделами мозга.

Специалисты выяснили, что размер гиппокампа влияет на обучаемость и память только при наличии большого объёма белого вещества. Человек с крупным гиппокампом, но недостаточным объёмом белого вещества не проявляет особой способности к обучению.

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