Исследование, проведённое международной группой учёных, показало, что на уровень интеллекта большее влияние оказывает количество нейронных связей чем размер мозга.
Результаты работы опубликованы в журнале
Специалисты выяснили, что размер гиппокампа влияет на обучаемость и память только при наличии большого объёма белого вещества. Человек с крупным гиппокампом, но недостаточным объёмом белого вещества не проявляет особой способности к обучению.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские журналисты собрали результаты исследований нескольких групп мировых учёных и рассказали, к каким болезням наиболее часто приводит наполненная перегрузками и стрессом работа.
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