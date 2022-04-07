Учёные выяснили, как прогнозировать риск заболеваний по голосу

Учёные из американской Mayo Clinic Университета Тель-Авива в Израиле нашли способ прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по голосу, сообщает Live 24. Для этого они использовали технологии искусственного интеллекта.

Мы не утверждаем, что технологии анализа голоса могут заменить собой врачей или существующие методы оказания медицинской помощи. Но мы считаем, что у этой технологии есть огромный потенциал в качестве дополнения к существующим стратегиям лечения. Пациентам нравится записывать свой голос, и эта технология может стать эффективным средством для улучшения качества ведения пациентов, — рассказал один из авторов исследования доктор Джасканвал Дип Сингх Сара.

Доктор Алан Сагру отметил, что анализ голоса даёт огромное количество возможностей для здравоохранения. Его можно проводить с помощью специального приложения или передавать запись голоса в центр для обработки.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов посоветовал проверить сердце и сосуды после перенесённого коронавируса. По его словам, особенно внимательным к своему здоровью нужно быть в первые месяцы после болезни, поскольку могут развиться тромботические осложнения.