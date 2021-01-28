Учёные выяснили, как лунные циклы влияют на сон человека

Луна влияет на продолжительность сна человека. К такому выводу пришли американские учёные, занимающиеся исследованиями естественных циркадных ритмов людей.
Как сообщает РЕН ТВ, специалисты из Вашингтонского университета организовали эксперимент, в котором приняли участие 750 человек разного возраста и социального статуса, проживающие в разных частях страны. В результате учёные смогли выяснить, что подопытные тратят одинаковое количество времени на сон — в зависимости от модуляции Луны.
Исследователи зафиксировали сменяемость периодов сна человека в течение лунного цикла, составляющего 29,5 дня и завершающегося наступлением фазы полной Луны. При этом во время полнолуния испытуемые засыпали позже, чем обычно, но спали меньше.
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