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Учёные выяснили, как лунные циклы влияют на сон человека

02:38, 29 января 2021 15
Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Луна влияет на продолжительность сна человека. К такому выводу пришли американские учёные, занимающиеся исследованиями естественных циркадных ритмов людей.

Как сообщает РЕН ТВ, специалисты из Вашингтонского университета организовали эксперимент, в котором приняли участие 750 человек разного возраста и социального статуса, проживающие в разных частях страны. В результате учёные смогли выяснить, что подопытные тратят одинаковое количество времени на сон — в зависимости от модуляции Луны.

Исследователи зафиксировали сменяемость периодов сна человека в течение лунного цикла, составляющего 29,5 дня и завершающегося наступлением фазы полной Луны. При этом во время полнолуния испытуемые засыпали позже, чем обычно, но спали меньше.

Ранее учёные РФ объяснили обнаружение признаков жизни на Венере.

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