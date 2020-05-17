Учёные выяснили, что жирная пища снижает концентрацию внимания

https://static.news.ru/photo/9e2195ce-98cf-11ea-b086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные Университета штата Огайо обнаружили, что употребление жирной пищи, даже не на постоянной основе, ухудшает концентрацию внимания.

Исследователи отмечают, что один приём жирной пищи может снизить концентрацию на какой-либо задаче и понизить продуктивность человека, сообщает портал volg.mk.ru.

В ходе эксперимента учёные разделили 50 женщин на две группы. Одна группа употребляла только жирную пищу, а вторая пищу с ненасыщенными жирами. Выяснилось, что участники эксперимента, которые питались пищей с повышенным содержанием жира, были менее трудоспособны, чем женщины из второй группы. Кроме того, женщины из первой группы отметили снижение концентрации внимания.

Исследователи предположили по результатам эксперимента, что жирные кислоты могут напрямую воздействовать на головной мозг.

Как писал NEWS.ru ранее, группа немецких учёных обнаружила нервные клетки гипоталамуса, активация которых приводит к чрезмерному потреблению жирной пищи. В эксперименте учёные изучили две группы мышей. У одних были удалены ноцицептивные нейроны, а у других нейроны были активированы. Подопытные с удалёнными нейронами не злоупотребляли пищей.