Учёные выяснили, что железо в крови способствует долголетию

https://static.news.ru/photo/05b71b16-c84e-11ea-a0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержание в крови должного уровня железа помогает продлить человеческую жизнь. К такому выводу пришли учёные из Эдинбургского университета и Института биологии старения им. Макса Планка.

Так, при изучении вопроса исследователи сосредоточили своё внимание на трёх параметрах, связанных с биологическим старением организма — общей продолжительности жизни, продолжительности свободной от болезней жизни и долголетия. Использовав общедоступные базы генетических данных, учёные выявили 10 областей генома, связанных с продолжительностью жизни, здоровьем и долголетием, следует из статьи, опубликованной в журнале Nature Communications.

Как выяснилось, во всех трёх параметрах важную роль играли наборы генов, связанные с метаболизмом железа. Как правило, на его уровень в крови влияет питание. Высокий или низкий уровень железа чаще всего связан с возрастными заболеваниями и снижает способность организма бороться с инфекциями.

Эти данные очень нас взволновали. Они убедительно свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность нашей здоровой жизни, а поддержание нормального уровня железа может предотвратить ущерб, связанный с возрастными изменениями. Мы предполагаем, что наши выводы о метаболизме железа также позволят объяснить, почему повышенное потребление красного мяса, которое богато железом, связано с возрастными заболеваниями — например, болезнями сердца, — приводятся в статье слова одного из авторов исследования, доктора Пола Тиммерса.

Сделанные выводы могут помочь учёным в создании препаратов, регулирующих метаболизм железа.

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